Juve-Di Maria | ufficiale l’addio del Fideo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lantus e Dihanno deciso di non proseguire insieme nella prossima stagione e a comunicarlo è il club bianconero Lantus e Dihanno deciso di non proseguire insieme nella prossima stagione e a comunicarlo è il club bianconero. IL COMUNICATO – Le strade di Angel Die dellantus si dividono dopo una stagione. Giunto alla Continassa a luglio 2022, Angel aveva firmato un contratto annuale dopo la lunga esperienza al PSG, aggiungendo la Serie A alla lista dei grandi campionati conosciuti in carriera. La sua avventura con lasi chiude con 40 match disputati, sprazzi di grande classe e 8 *gol segnati, equamente divisi tra campionato ed Europa League. In mezzo, la vittoria del Mondiale con l’Argentina. Tra gli acuti più rilevanti c’è ...