José Mourinho abbandona l’UEFA Football Board con una lettera indirizzata a Boban

(Di giovedì 22 giugno 2023) Non si placa la tensione trae la UEFA. Negli scorsi minuti è arrivato l’annuncio che il tecnico portoghese della Roma ha rinunciato al suo ruolo del, organo che comprende allenatori e giocatori che hanno scritto la storia del calcio europeo.ha scelto di annunciare la sua decisione con unaa Zvonimir: “Nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte del, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa ...

Il tecnico della Romaha deciso di lasciare l'Uefa Football Board, l'organo consultivo in cui fanno parte allenatori ed ex calciatori come Carlo Ancelotti, Paolo Maldini e Javier Zanetti, in polemica per la ...rinuncia a far parte dell' Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del calcio ...rinuncia a far parte dell' Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del Calcio ...