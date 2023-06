John Wick 4 | il regista conferma l' arrivo di una versione estesa

L' Academy , stando alle dichiarazioni del regista Chad Stahelski (), starebbe valutando di introdurre una nuova categoria agli Oscar , dedicata a premiare il Miglior Stuntman , per riconoscere l'importanza del lavoro di coreografa e realizzazione delle ...Chad Stahelski, regista di, è fiducioso nell'imminente creazione di una categoria dedicata agli stuntman agli ...Ora fa il cercatore d'oro in Lapponia, e comevive da solo in compagnia del suo cane, del quale non sappiamo il nome ma che è comunque un very good boi e quindi ovviamente (spoiler in fondo ...

Oliver Stone su John Wick 4: "è disgustoso!" ComingSoon.it

6. John Wick (2014) Inutile negarlo: nel cinema contemporaneo, l’idea della vendetta è inscindibilmente legata alla figura di John Wick, l’assassino silenzioso dalle formidabili capacità di ...John Wick 4 , quarto capitolo della saga sul letale assassino interpretato da Keanu Reeves ( qui la nostra spiegazione del finale) è stato uno dei film più apprezzati degli ultimi mesi. Tuttavia non s ...