(Di giovedì 22 giugno 2023) MILANO - Dopo l'anteprima mondiale di Parigi dello scorso autunno, laè stata presentata alla stampa italiana a Milano.è disponibile sia in motorizzazione termica sia in modalità ...

Il 16 e 17 giugno in Piazza Gae Aulenti a Milano, abbiamo fatto il pieno di energia con i ' Power Full Days ' firmati Nuova. Due giorni di musica, divertimento, esibizioni, tante sorprese e una missione speciale (riuscita!): generare insieme energia 100% pulita per 'sbloccare' il grande dj set serale di sabato ...Laha recentemente ottenuto il prestigioso premio per il Valore Residuo nella categoria dei veicoli elettrici a batteria (BEV) di piccole dimensioni, assegnato da Autovista Group. Questo ...... presso lo stabilimento di Tychy; al momento abbiamo le informazioni tecniche di base e solo perché sappiamo che la base tecnica è la stessa di, composta da un motore elettrico in grado ...

Jeep Avenger un Suv adatto per tutti gli stili di vita Tiscali

"La nuova Avenger di Jeep è una vettura nata in Europa per l'Europa. Anzi, nata in Italia e interamente progettata a Torino" spiega Gabriele Conti, Marketing Manager di Jeep. Venduta sia nella ...MILANO (ITALPRESS) - Dopo l'anteprima mondiale di Parigi dello scorso autunno, la Jeep Avenger è stata presentata alla stampa italiana a Milano. Avenger è disponibile sia in motorizzazione termica sia ...