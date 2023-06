Italia U21 | Nicolato | «Fatico a parlare della gara | l’arbitraggio…»

(Di giovedì 22 giugno 2023) Le parole di Paolo, commissario tecnico dell’U21, dopo la sconfitta contro la Francia agli Europei U21 Paolo, ct dell’Under 21, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro la Francia. LE PAROLE – «Faccio fatica apartita oggi, non è possibile vedere questi arbitraggi e ho l’impressione che gli episodi abbiano inciso troppo. La gestione di ha visto sfortunati, anche se abbiamo perso con una grande squadra. Ora testa alla Svizzera? Dobbiamo risolvere adesso il girone nelle prossime due partite, in un gruppo molto difficile. Andiamo avanti. Abbiamo fatto una buona partita, possiamo fare ancora di più ma avevamo di fronte una squadra top. Non abbiamo capitalizzato le occasioni avute e gli episodi contato tanto. Stasera meritavamo ...

Contenuti top media L'esultanza di Kastrior Imeri dopo il gol della vittoria della Svizzera UEFA via Getty Images Corpo articolo L'perde la prima giornata dai Campionati Europei UEFA...Under 21, le parole di Carnesecchi, Rovella e Gnonto . Francia -2 - 1, Nicolato attacca arbitro e Var (che non c'è) . Paolo Nicolato non cerca alibi ma alla fine della partita, ai ...CLUJ (Romania) - Esordio amarissimo agli Europei Under 21: gli Azzurri vengo sconfitti dalla Francia, ma hanno moltissimo da recriminare. L'reclama per un rigore negato, per la rete del raddoppio francese viziata da un clamoroso fallo e per un gol fantasma di Bellanova non assegnato nel ...

Diretta Europei U21, Francia batte Italia 2-1, l'arbitro di condanna: segui la partita Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Inizia in discesa l'Europeo U21 dell'Italia. Nella prima partita della fase a gironi gli Azzurri hanno perso 2-1 contro la Francia, ma non mancano le polemiche. Nicolato e i suoi si ...