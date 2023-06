(Di giovedì 22 giugno 2023) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo aver incontrato Iran e Cina, gli uomini di Fefé De Giorgi tornano in campo con l’obiettivo di conquistare altri punti importanti in chiave qualificazione alle Finals. Gli azzurri affronteranno la formazione serba, avversario sempre ostico e capace di mettere in difficoltà tutte le avversarie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00ne di venerdì 23 giugno alla Rotterdam Ahoy di Rotterdam, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella VNL...

... USA 7V (19 punti), Turchia 6V (19 punti), Cina 6V (18 punti), Brasile 6V (18 punti), Germania 6V (16 punti), Giappone 5V (16 punti),5V (12 punti),3V (10 punti), Canada 3V (10 punti), ...... Cancellieri e Pellegri le armi dalla panchina per un'che deve trovare la confidenza col gol per sognare. Nelle ultime due amichevoli, sono arrivate cinque reti tra Ucraina e. Ora serve ......00Diretta TV su SKY Sport Summer e SKY Sport Arena (NOW TV) Telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi Diretta streaming su Volleyball World TV 25/06/2023 Pool 3 - Week 2 - ...

Italia-Serbia in tv: data, orario e diretta streaming VNL maschile 2023 SPORTFACE.IT

Ho pensato molto alla squadra italiana in questi giorni, e secondo me è surclassata dai francesi solo in termini di qualità in questo torneo. Quindi non ...L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha visitato oggi la mostra "Vittorio Bianchi: Woven Memories" ospitata e realizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado in collaborazione con Dr ...