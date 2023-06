Italdesign produrrà Caterham Project V in Italia

Annunciata come " il risultato di una collaborazione bidirezionale di filosofie e impegni tra Caterham e". Uscita dalla matita del Chief Designer di Caterham, Anthony Jannarelly , è ...... ex designer di Lamborghini, Genesis e. Sandro Andreotti è un profilo molto ambizioso: ... le auto entreranno in produzione a partire dal 2025, lo stesso anno in cui Jaguarsolo auto ...Annunciata come " il risultato di una collaborazione bidirezionale di filosofie e impegni tra Caterham e". Uscita dalla matita del Chief Designer di Caterham, Anthony Jannarelly , è ...

Italdesign: con Caterham per Project V, concept coupe' elettrico Borsa Italiana