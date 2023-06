Iscriviti a FourFourTwo oggi | QuattroQuattroDue

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 22 giugno 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. È da un po’ che pensi di provare un abbonamento ma non riesci a decidere se è giusto per te, un amico o una persona cara? È ora di stringere i denti. ORDINA ADESSONon te ne pentirai, poiché non solo riceverai tutte le funzionalità, le interviste esclusive, le lunghe letture, i quiz, i viaggi nella memoria e i contenuti accuratamente realizzati che i nostri lettori amano della rivista, ma riceverai anche speciali edizioni secondarie del mag. (Credito immagine: futuro)Le bellissime copertine non sono disponibili nei negozi e sembrano persino migliori di quelle di Jamie Redknapp a metà degli anni novanta. Ok ...