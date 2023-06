I due si sono incrociati per 2 anni , ma a distanza di tempoè tornato a parlare del suo rapporto con lui nel libro "Il momento giusto. Il calcio, la mia vita" , pubblicato lo scorso 20 ...Ma see i suoi ragazzi sono usciti dal campo con l'onore delle armi, è bufera sul ... E Chiaringi: "Chi non si può sentire è Trevisani, ho preferito Caressa e Bergomi ...ha fatto un bel lavoro' , ha detto Capello. E sulle critiche ricevute dal tecnico piacentino: 'Fa benea non rispondere. Non c'è un solo modo giusto di giocare. Perché fare 20 ...

Inzaghi punge Allegri: "Negli anni mi ha mancato di rispetto" Corriere dello Sport

Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Reggina, è stato da giocatore un'icona assoluta del Milan, dove ha militato per 11 anni. Tra i tanti tecnici incontrati nel suo cammino rientra anche ...Stavolta ha vinto Golia: a Istanbul il Manchester City di Pep Guardiola vince con un gol di Rodri la finale di Champions League contro l'Inter. di Simone Inzagh ...