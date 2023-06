Inzaghi-Inter | rischio divorzio | offerta shock | l’allenatore tentenna

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le sorprese sono dietro l’angolo. In Serie A continua a tenere banco il valzer allenatori e anche la panchina di una big potrebbe cambiare. Il riferimento è al tecnico dell’Simone, reduce dal rendimento di altissimo livello in Champions League e dal piazzamento al terzo posto nel campionato di Serie A. Il percorso in Champions League si è fermato in finale contro la corazzata Manchester City e la sconfitta è stata in parte immeritata.è stato in grado di ‘bloccare’ i calciatori di maggiore qualità e il gol nel secondo tempo è nato dalle individualità dei campioni. In campionato è stato raggiunto l’obiettivo della qualificazione in Champions League, senza dimenticare le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa. Foto di Claudio Peri / AnsaIl futuro di Simone ...

...portare a. Senza contare che sulla carta anche Correa è cedibilissimo, ma per ora ha rifiutato il Fenerbahce dove è andato Dzeko. Quindi il solo Lautaro Martinez è certo di giocare nell'...... assicurandosi un ruolo centrale nel progetto dell'sia in Italia che in Europa, collezionando ... il bosniaco è stato un perno fondamentale dell'attacco di Simonema anche molto utile ...... "Lukaku non ha senso, già lo immagino al derby che fa autogol ed esulta con limonee anche:... Romelu ha rifiutato uno stipendio colossale dalle squadre arabe pur di trattare con l'e ora c'...

TS – Inzaghi chiede Milinkovic all’Inter, assalto fattibile: le cifre sul tavolo fcinter1908

A volte ritornano. Per necessità, per qualità, per esperienza, ecco che il nome di Merih Demiral torna prepotentemente in orbita Inter. Simone Inzaghi tra pochi giorni perderà ufficialmente sia Milan ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da TuttoSport, Simone Inzaghi pensa a Milinkovic Savic per completare il centrocampo nerazzurro. L’operazione per il giocatore potrebbe essere finanziata da ...