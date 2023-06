Intesa Sp | accordo con Confartigianato Varese per sostenere crescita aziende del territorio

(Di giovedì 22 giugno 2023) Milano, 22 giu. (Adnkronos) –Sanpaolo eImpresehanno siglato nel pomeriggio di oggi undi collaborazione per promuovere gli investimenti delle imprese associate e sostenerle in un rilancio diffuso e solido, con misure di sostegno ad hoc. Il protocollo si inserisce nella partnership tra il gruppo bancario eImprese e individua una serie di misure e interventi, finanziari e non solo, coerenti con le misure del Pnrr e finalizzati ad agevolare gli investimenti e i processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, efficientamento energetico, valorizzazione del capitale umano.Una collaborazione presentata nel dettaglio nella sede di Gallarate del gruppoArtser nell’ambito dell’incontro ‘Il nuovo scenario ...

È quello che vuol fare anche Facebook/Meta (per questo l'con Luxottica) ma per arrivare a ... Non una identità di interfaccia, come l'avevaMicrosoft che voleva mettere Windows sui ...... società del Gruppo Toto attiva nel settore delle energie rinnovabili, sigla uncon Seas ... Grazie a questa, Seas Geosciences contribuirà ad acquisire informazioni geotecniche e ...Sarebbe stato raggiunto untra le parti per trasferire a titolo definitivo il classe 2004 ... ma per l'attaccante ancora si deve raggiungere un', seppur in via di definizione. Leggi i ...

Essilux e Intesa, accordo per sostenere i futuri optometristi della scuola di Vinci Il Sole 24 ORE

Nel processo che la vede contrapposta all'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft ha spiegato come intende portare Call of Duty su ... come hanno dimostrato i numero accordi stretti ...Principio di intesa tra l'Amministrazione e gli Albergatori di Taormina ... ha ascoltato con attenzione le nostre parole e si è detto d'accordo sull'esigenza di riattivare questo organismo strategico" ...