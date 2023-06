Inter Under-17 | Lavelli con una doppietta sconfigge la Fiorentina È finale!

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’-17 allenata da mister Tiziano Polenghi vince in semifinale contro lagrazie alladel giovane Matteo. Allo stadio “Del Conero” di Ancona affronterà la Roma per la finale del campionato il prossimo 23 giugno. IN FINALE – “L’U17per 3-1 dopo i tempi supplementari lae accede alla finale del campionato di categoria. Allo stadio “Del Conero” di Ancona i nerazzurri di Tiziano Polenghi hanno avuto la meglio sulla squadra viola dopo 120? molto intensi: l’è passata in vantaggio al 4? con Mosconi, abile a concludere una ripartenza nel migliore dei modi. I giovani nerazzurri hanno poi gestito il punteggio fino all’vallo, riuscendo a neutralizzare ...

Termina in semifinale l'avventura della Fiorentina Under-17 verso il sogno scudetto: ad Ancona i baby viola di Galloppa sono stati battuti 3-1 dall'Inter dopo i tempi supplementari ...113' - Che chance per i viola: tiro di Conti deviato in angolo all'ultimo sugli sviluppi di un corner 111' - La Fiorentina ci prova ma i viola non riescono a ricavarsi gli spazi ...