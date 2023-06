Inter senza nove 31 gol dopo | chi può prendere l’eredità di Dzeko?

(Di giovedì 22 giugno 2023)e l’si separanodue anni trascorsi con più risultati di quelli previsti. Purtroppo all’elenco manca almeno un tricolore e l’avventura nerazzurra si chiude con la sconfitta in camponazionale, ma gli aspetti da considerare sono tutti positivi. Adesso bisogna saper sostituire il numero 9 uscente, consapevoli che il mercato non offre tanto di più DUE ANNI INTENSI – L’addio di Edinall’due anni è una notizia che si concretizza solo teoricamente con stupore. Perché ipotizzare più di due stagioni a Milano per il classe ’86 bosniaco era utopia già nel momento della firma.arriva dalla Roma a 35 anni per rimpiazzare Romelu Lukaku e si ritrova ad Appiano Gentile un annoa fargli da alter ego. Il ...

E la stessa cosa è capitata all'con Skriniar: non ha voluto cederlo al Psg per 55 milioni e pochi mesi più tardi l'ha salutatoricevere un euro in cambio. Poi c'è il caso Dybala, che fa ...Retegui (LaPresse) - calciomercato.itIl bosniaco lascia dopo due anni e nell'attacco dell'si apredubbio una mancanza importante. Il 'cigno di Sarajevo' ha dato un contributo enorme alla ...La tv di stato, squattrinata eidee, non è pervenuta. Hanno voglia i suoi giornalisti ... Dalla Juventus al Milan, passando per l'cinese, non sembra che siano in grado di ottenere di più da ...

I milioni (delle altre) mettono all'angolo l’Inter: dare garanzie è più complicato se mancano i soldi TUTTO mercato WEB

Ecco, dipendesse dalla “promesse” dei giocatori, Frattesi e Lukaku il prossimo anno sarebbero senza dubbio due giocatori dell’Inter. Ma in ballo ci sono tanti altri fattori e l’Inter non può sentirsi ...Il centrocampista ex nerazzurro, riaccostato al comparto mediano dell'Inter, ha scelto il proprio futuro senza allontanarsi dalla Premier League per 25 milioni ...