Inter | l’Al-Nassr sta spingendo per chiudere l’affare Brozovic | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 giugno 2023)staperMarcelocon l’, con il croato che ha definitivamente aperto al trasferimento in ArabiastaperMarcelocon l’, con il croato che ha definitivamente aperto al trasferimento in Arabia. Maggiori dettagli sulla trattativa li ha svelati il giornalista Fabrizio Romano. LE PAROLE – «staper. Non c’è ancora un accordo definitivo in termini di firme, alcuni dettagli sono ancora oggetto di ...