Inter | l'agente di Onana a Manchester | incontro con lo United

L'di Onana incontra lo Unitedche è sempre in attesa di capire se il Manchester United proverà ad affondare o meno per Onana. L'del portiere quest'oggi era a Manchester proprio ...Il centrocampista francese sta valutando, insieme alla madre -Veronique, la proposta di ...il club sta valutando anche altri profili tra i quali quello di Partey dell'Arsenal EDIN DZEKO () ......prestito all', era finito nel mirino di alcuni club arabi ma vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. A confermare la volontà del giocatore ci ha pensato Sebastien Ledure ,...

Inter, l'agente di Lukaku: "Nessun contatto con il Milan. Vuole restare in Europa" Sky Sport

Stanno saltando tutti gli equilibri del calciomercato con l’Arabia Saudita che sta attirando nel proprio campionato grandi stelle ma anche calciatori meno conosciuto, ma più funzionali. Oltre al tenta ..."De Vrij e Acerbi Vediamo, stiamo parlando ma dovrebbero rimanere entrambi". Parole del procuratore Federico Pastorello a Sky all'ingresso ...