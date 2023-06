(Di giovedì 22 giugno 2023) Terminata la stagione il calciomercato sta prendendo tutta la scena: moltetive sono già in fase avanzata mentre altre sono pronte a decollare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Terminata la stagione il calciomercato sta prendendo tutta la scena: moltetive sono già in fase avanzata mentre altre sono pronte a decollare. Ovviamente iinglesi saranno i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Milan avrebbeanche il potenziale sostituto dell'azzurro: Davide Frattesi, 23enne ... Il centrocampista fa gola al Milan, ma è inseguito anche dall'- che potrebbe cedere Marcelo ...Con Tonali vicino al trasferimento al Newcastle, i rossoneri hannoproprio in Frattesi l'uomo giusto per sostituirlo e sono pronti a sfidaree Juventus. Se il Milan cederà in tempi ...Intanto, come accennato, Moncada haun papabile sostituto del belga. Si tratta di Arda ... Ma il numero 20 dell'ha sbagliato il rigore. E' arrivato poi, finalmente, il vantaggio al 72 ...

Inter, individuato il sostituto di Skriniar: si tratta con il club di A Sport News.eu

Rinforzare il centrocampo è la priorità del calciomercato dell'Inter e l'ultima arriva da Bergamo per Marotta e Ausilio ...È ormai noto l'interesse di Manchester United e Chelsea per André Onana. Per questo l'Inter si sta tutelando, e ha individuato ...