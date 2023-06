Inter-Gosens | arrivata la prima offerta dall'Union Berlino Cosa manca e il possibile sostituto

1 L'Union Berlino su, una pista anticipata da calciomercato.com e che ora trova conferme anche in Germania. Secondo Kicker, il club tedesco vuole formalizzare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto.Anche in questo caso l'ha già alzato le barricate. Proseguiamo. De Vrij (o meglio, il suo ...piace in Germania. Lukaku vorrebbe fare lo stesso, ma il suo cartellino è del Chelsea che, ...L'attualmente fa muro per entrambi, anche perché i giocatori in uscita sono altri. Da Robina Edin Dzeko e Joaquin Correa . Fino alla cessione ormai sempre più probabile di Marcelo ...

Occhi addosso ad un altro pezzo della rosa dell’Inter, l’Union Berlino ha puntato Robin Gosens. Il club tedesco avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’esterno per un suo ritorno in Bundesli ...Rinforzare il centrocampo è la priorità del calciomercato dell'Inter e l'ultima arriva da Bergamo per Marotta e Ausilio ...