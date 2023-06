Inter | ecco la formula per Gosens all’Union Berlino

le pagelle del match . ROMA Renato Bellucci 6.5 Para in due tempi il primo tiro di Sala, poi - ... Ciaralli 8 L'anno scorso il percorso si interruppe in finale contro l', stavolta l'asticella ..., diciamo cheallora che, se proprio non ci sarà modo di trovare una soluzione - da seguire in tal senso i ... Ma solo quando l'opzionesarà definitivamente tramontata.

Inter, ecco perché non puoi fare a meno di Barella: tutte le volte che è stato decisivo La Gazzetta dello Sport

113' - Che chance per i viola: tiro di Conti deviato in angolo all'ultimo sugli sviluppi di un corner 111' - La Fiorentina ci prova ma i viola non riescono a ricavarsi gli spazi ...75' - Occasione viola in contropiede con Braschi che per vie centrali strozza il tiro ma mette sul fondo 72' - Gara che adesso vive di folate: girandola di cambi da una parte ...