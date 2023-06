Innovazione | Salvatore Turrisi Sielte | Crediamo nelle persone e nell' importanza della formazione

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - “fermamente”. Lo ha detto, presidente di, nel corsopresentazione del Premioieri al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Il Premio Giuseppenasce nel 2022 ed è dedicato alla memoria dell'ex Presidente di, che ha dato il via al processo die trasdell'azienda oggi guidata dal figlio, che ricopre la carica di presidente. “fermamente ...

... che ha dato il via al processo die trasformazione dell'azienda oggi guidata dal figlioTurrisi, che ricopre la carica di presidente. "Crediamo fermamente nelle persone e nell'...... Incoraggiare la capacità d'degli istituti d'istruzione superiore; Incrementare l'... a cura diImpellizzeri , in programma dal 29 giugno. SCOPRI DI PIÙ Il corso sul nuovo codice ...... per la terza volta è stato propostoQuasimodo. La selezione degli autori prescelti è ...imparato di Piero Angela sul valore essenziale della creatività umana 'nella corsa verso l'',...

Innovazione, Salvatore Turrisi (Sielte): "Crediamo nelle persone e ... Entilocali-online

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - “Crediamo fermamente nelle persone e nell’importanza della formazione”. Lo ha detto Salvatore Turrisi, presidente di Sielte, nel corso della presentazione del Premio Turris ...Formazione, ricerca e innovazione", progetto unico in Italia che sta per essere lanciato in Liguria nell'iniziativa di Regione, Alfa Liguria e Coldiretti assieme al Villaggio del Ragazzo di San ...