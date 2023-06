Innovazione | Morgan al Premio Turrisi Sielte | “L’intelligenza artificiale può far paura”

... per combattere in guerra contro altri uomini; E fa paura il fatto che secondo le previsioni è qualcosa che si verificherà potenzialmente entro due anni", ha continuato. "L'intelligenza ...Sono Matteo Fasà, Viola Aleo, Dalila Bonanno, Antonio Giacca, Gabriele Bonfanti i vincitore della seconda edizione del Premio Turrisi. I riconoscimenti sono stati consegnati dal cantautore,, a Matteo Fasà, vincitore della categoria Smart Genius; dal chirurgo plastico, Roy De Vita, a Viola Aleo per la categoria Smart Health, dalla giornalista, Barbara Carfagna, a Dalila Bonanno per ...A consegnare i premi saranno:, che premierà Matteo Fasà vincitore della categoria Smart ... che ha dato il via al processo die trasformazione dell'azienda oggi guidata dal figlio ...

Innovazione, Morgan al Premio Turrisi (Sielte): "L'intelligenza ... Entilocali-online

Il cantautore e musicista, durante la premiazione cui ha partecipato: 'Deve essere usata come aiuto e ausilio per l’essere umano' ...Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Sono Matteo Fasà, Viola Aleo, Dalila Bonanno, Antonio Giacca, Gabriele Bonfanti i vincitore della seconda edizione del Premio Turrisi. I riconoscimenti sono stati consegnat ...