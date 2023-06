India | uomo si getta da treno ad alta velocità | video

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono drammatiche le immagini che arrivano dalla stazione di Shahjahanpur indove unche viaggiava a bordo di unadche transitava, senza fermarsi, in quella località ha pensato bene di scendere mentre il convoglio viaggiava a 120 km/h.Questo lo ha fatto scivolare per la banchina lungo un tratto di oltre 100 metri. Se l'è cavata con qualche escoriazione e miracolosamente nemmeno una frattura

Elon Musk: Starlink in India, il patron delle tlc Ambani resiste Finanzaonline

Elon Musk è ansioso di portare la sua banda larga satellitare Starlink in India, ma l’uomo più ricco del mondo deve affrontare una forte resistenza da parte di Mukesh Ambani, il più ricco dell’Asia, c ...Il premier indiano afferma che i rapporti con gli Usa non sono mai stati così forti e chiede all’Onu e alle altre istituzioni internazionali di riformarsi per adattarle a un mondo sempre più multipola ...