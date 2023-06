Incidente oggi A1 | schianto tra Fabro e Chiusi | morta 16enne

Un motociclista è morto intorno alle ore 20 di stasera dopo essere uscito di strada a Trevenzuolo (Verona). Ancora da chiarire da parte alla Polizia stradale le cause della tragica sbandata, in Strada ...Tragico schianto sull'A1 nel tratto tra Fabro e Chiusi intorno alle 17 di. A perdere la vita una ragazza di 16 anni. Sul posto, impegnati nei rilievi, gli agenti della Polizia Stradale.I DETRITI RITROVATI Alcuni detriti sono stati rinvenuti nel pomeriggio dinelle ricerche del ... LE CAUSE DELL'Il rottame della coda del Titan ritrovato " conferma una catastrofica ...

Incidente a Milano in piazza Durante, morta donna in bici investita da una betoniera. FOTO Sky Tg24

Reggio Emilia, 22 giugno 2023 - Un tragico schianto si è verificato alle 20.30 di oggi a Fellegara di Scandiano (Reggio Emilia). Un uomo ha perso la vita ribaltandosi con la sua auto, mentre percorrev ...Lecco (Lècch) - Singolare incidente in via padre Domenico Mazzucconi, nel rione Laorca di Lecco, intorno alle 20 di stasera, giovedì. Una utilitaria è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi nel sottos ...