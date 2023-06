Incidente in autostrada | coinvolta anche la scorta di Conte | l’ex premier scende dall’auto per soccorrere una giovane donna

(Di giovedì 22 giugno 2023)presidente del consiglio Giuseppeè rimasto coinvolto lunedì in unstradale. L’auto su cui viaggiava in, diretto a sud, è rimastain un tamponamento di tre vetture poco dopo il casello di Frosinone. L’impatto ha fatto ribaltare l’utilitaria guidata da unainfermiera, residente a Roccasecca, che stava rientrando a Frosinone: sotto choc, secondo Frosinone Today è stata aiutata dal, che si è sceso per verificare che fosse tutto sotto controllo. Il leader del Movimento 5 Stelle è sceso dal veicolo per accertarsi se ci fossero feriti e prestare soccorso allasotto choc. Tre auto si sono tamponate dopo che la prima, una Fiat Stelvio, che precedeva il veicolo con a bordo ...

L’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte è rimasto coinvolto lunedì in un incidente stradale. L’auto su cui viaggiava in autostrada, diretto a sud, è rimasta coinvolta in un tamponamento di tre ve ...Ricostruita la possibile dinamica dell'incidente mortale avvenuto lungo l'autostrada A16: il bus potrebbe aver ucciso il senegalese ...