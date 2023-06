Incidente a Casal Palocco | l' indiscrezione choc | ' Gli youtuber non hanno chiamato i soccorsi'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nel giorno del funerale del piccolo Manuel Proietti , celebrato in forma riservata in una parrocchia di Roma sud, emerge un nuovo dettaglio sull'di. Il gruppo di...

Matteo Di Pietro, la famiglia dello youtuber: 'In silenzio per rispetto al dolore di chi ha perso un figlio'Palocco: 'Matteo Di Pietro e Vito Loiacono sono all'estero'. Il doppio ...Palocco, i tre punti oscuri e la doppia versione dei fatti Il caso dello scontro tra auto a Roma , nel quartiere diPalocco , costato la vita al piccolo Manuel , continua a far ......che potrà senz'altro risultare utile agli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'in ... Sono trascorsi ormai otto giorni dal terribile schianto diPalocco , quando il bolide guidato ...

Incidente Casal Palocco, famiglia indagato: "Distrutti, non ci daremo mai pace" Adnkronos

La Lamborghini Urus guidata da Matteo Di Pietro, youtuber dei The Borderline, potrebbe aver tentato un doppio sorpasso, prima ai danni di un'auto, una Mercedes nera, e poi di un bus che la precedeva, ...Una versione, però, che non collima con quella fornita dal legale di Matteo Di Pietro, il giovane che era al volante del suv, il quale ha dichiarato che il suo assistito si è immediatamente attivato ...