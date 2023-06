Inchiesta mascherine | il “proficuo rapporto” tra Minenna e Pini | perché il gip parla di “asservimento della funzione pubblica”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tra l’ex deputato leghista Gianlucae l’ex direttore dell’Agenzia delle dogane Marcelloesisteva un “di collaborazione” che ha portato all'”” del primo “a favore degli interessi privati” del secondo. Lo scrive il gip di Forlì nell’ordinanza che ha applicato a entrambi la custodia cautelare in carcere con l’accusa di corruzione a proposito di un maxi-appalto per la fornitura dida parte dell’azienda di. I rapporti tra i due, si legge, “si avviavano nel gennaio 2019”: “I due soggetti avevano occasione di conoscersi allorché il direttore dell’Agenzia delle dogane cercava inun valido interlocutore per esercitare una ...

...per i due insieme a misure cautelari per altre 32 persone coinvolte nell'indagine relativa all'approvvigionamento illecito dinel pieno della pandemia da Covid - 19 . Un'nata tre ...Sullo sfondo degli affari d'oro della prima fase della pandemia di Covid è finito in carcere a Ravenna Gianluca Pini, ex deputato forlivese della Lega. A domiciliari l'ex direttore delle ......della Procura della Repubblica di Forlì su una fornitura milionaria all'Ausl Romagna di... Anche per questo serve la Commissionesulla gestione della pandemia, la cui istituzione è ...

Inchiesta mascherine: arrestato Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Corriere della Sera

C'è anche un maxi appalto con l'Ausl Romagna per la fornitura di mascherine nell'inchiesta che ha portato a diversi arresti. Minenna ai domiciliari Arrestati infatti, su disposizione della Dda di ...Due i filoni dell’inchiesta, entrambi facenti riferimento a due forlivesi ... che vede Gianluca Pini indagato per aver fornito 3,3 milioni di mascherine dalla Cina all’Ausl Romagna per 6 milioni di ...