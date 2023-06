In gita sul lago d’Endine | muore annegato a soli 17 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 giugno 2023) Spinone al. È un ragazzo egiziano di17il giovane mortogiovedì pomeriggio nela Spinone al. La tragedia si è consumata intorno alle 14, di fronte alla spiaggetta di via Nazionale. Il 17enne era lì incon alcuni ragazzi che come lui fanno parte della cooperativa Nazareth di Cremona. Dopo pranzo, per rinfrescarsi dal gran caldo di questi giorni, il gruppo ha deciso di fare un tuffo nelle acque fresche del. Nel giro di pochi istanti il dramma. Il ragazzo, forse a causa di un malore, è finito sul fondo e non è più riemerso. Gli educatori della comitiva hanno subito chiamato i soccorsi. In meno di mezzora sul posto sono arrivati i vigili del fuoco Nautici di Bergamo, una squadra del ...