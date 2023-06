(Di giovedì 22 giugno 2023) Un'mobilista di 32 anni è stata denunciata dalla Polizia del Canton Ticino, in, perché sorpresa a viaggiare sull'strada A2 a 146 chilometri all'ora in un tratto dove la velocità ...

Per la donna, un'italiana residente in provincia di Como, è stato disposto il divieto di circolazione in. La 32enne si trovata all'altezza di Lamone, nel distretto di Lugano, quando gli ...... una 32enne italiana della provincia di Como stava circolando alla guida di un'a una velocita ...federale sulla circolazione stradale e le è stato intimato il divieto di circolazione in. ...... a quasi un mese dal decesso della Regina del Rock & Roll avvenuto inlo scorso 24 maggio. ... A bordo dell'di Ike Jr. c'era anche una passeggera, identificata come Jessica Salinas - ...

In auto in Svizzera a 146 km/h, non potrà più circolare - Cronaca Agenzia ANSA

Un'automobilista di 32 anni è stata denunciata dalla Polizia del Canton Ticino, in Svizzera, perché sorpresa a viaggiare sull'autostrada A2 a 146 chilometri all'ora in un tratto dove la velocità massi ...(Teleborsa) - Cresce per il decimo mese consecutivo il mercato dell'auto europeo a maggio, confermando il trend avviatoa metà dello scorso anno. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associ ...