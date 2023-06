IMU 2023 | pagamento in ritardo | sanzioni e ravvedimento operoso

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lo scorso 16 giugno è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU(acconto), imposta dovuta in relazione alla quota ed ai mesi di possesso dell’immobile. L’acconto è determinato in base al primo semestre dell’anno corrente, applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nel 2022.La seconda rata (saldo), al contrario, dovrà essere versata entro il prossimo 18 dicembre, considerando le aliquote deliberate per l’anno corrente e le possibili variazioni riguardanti il possesso dell’immobile. I contribuenti che, entro le scadenze di legge, non provvedono in tutto o in parte al versamento dell’IMU, possono regolarizzare la situazione versando l’imposta dovuta, gli interessi e le(in misura ridotta) grazie all’istituto del.Analizziamo la questione in ...