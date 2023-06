Implosione istantanea | come sono morti | Titan | il retroscena da incubo sulla trappola mortale

(Di giovedì 22 giugno 2023) La Guardia Costiera americana ha annunciato di aver trovato, nei pressi del relitto delic, alcuni detriti del sommergibile sparito nel nulla da qualche giorno. Una conferma che apre ora la strada alle ipotesi sull'incidente che avrebbe provocato la perdita del contatto delcon la nave madre. Nel sottomarinodi OceanGate potrebbe essersi verificata una "". È questa dunque l'ipotesi di Guillermo Soehnlein, co-fondatore della società' insieme al pilota scomparso delStockton Rush. "Quello che so e' indipendentemente dal sottomarino, quando si opera in profondità' la pressione e' così grande su qualsiasi sottomarino che se si verifica un guasto si verificherebbe un'. Se e' quello che e' ...

Titan, l'ipotesi drammatica: "Implosione istantanea, come sono morti" Liberoquotidiano.it

Intanto prende piede l'ipotesi di un'implosione. Secondo Guillermo Soehnlein, co-fondatore della società insieme al pilota scomparso Stockton Rush, il batiscafo potrebbe essere imploso in modo ...