Impallomeni | «Barella via? Se prendi Frattesi e Milinkovic-Savic va bene!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Stefano, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del possibile mercato dell’Inter. L’ex calciatore, oggi giornalista, si esprime sul possibile addio diSCOMMESSA – Queste le parole di: «Mercato Inter? Se non arriva Lukaku e arriva Retegui è una scommessa. Lukaku ha dimostrato di essere importante. Se vannoLukaku, Correa e Deko, l’Inter perde moltissimo. Retegui magari fa 20 gol, ma non lo so.? See cedia una cifra molto alta, almeno 100 mln, andrebbe bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...