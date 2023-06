ilfattoquotidiano it compie 13 anni | FqMagazine festeggia e prepara la nuova stagione di Programma Ecco il best of degli ospiti

(Di giovedì 22 giugno 2023) Oggi è il compleanno del fattoquotidiano.it emo anche noi diche di questa squadra facciamo parte non senza soddisfazioni anche se siamo nati qualche anno dopo (infatti, sarà per il dato anagrafico, a calcetto “Mag vs Centrale” non c’è storia. Non è vero, non giochiamo a calcetto ma, se fosse, andrebbe certamente così). In ogni caso, approfittiamo di questa occasione che ci rende felici per ricordare a voi lettori che il nostro rotocalco è un mondo fatto di alto e basso, di gossip e interviste, di “strano ma vero” dal mondo e di notizie come questa di oggi, un prezioso appello che Pietro Orlandi ci ha consegnato. Qui trovate un blobbone del nostro talk,con me e Andrea Conti. Non potevamo mettere tutti gliperché sono tanti, davvero. Il nostro piccolo orgoglio è aver creato uno ...

Oggi mio figlio25 anni, ma per la legge italiana non esiste. O meglio non esiste più. Ha sempre avuto passaporto italiano , l'ultimo è scaduto durante la pandemia, mentre studiava in America. Per il rinnovo ...Radio Roma spegne 48 candeline e in vista del primo mezzo secolo di vita anticipa le prossime novità che completeranno il processo di evoluzione della storica emittente della Capitale nel primo brand ...Il sottosegretario leghista alla Giustizia Andrea Ostellari ha detto che l'obiettivo del governo è quello di 'evitare l'effetto moda generato da chibravate sul web' affinché comportamenti ...

Ilfattoquotidiano.it compie 13 anni e in pista a festeggiare scende pure FQMagazine Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...