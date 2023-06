Ilary Blasi | Bastian sparito dalle sue storie social Il dubbio dei fan | «Sono in crisi?» Lei risponde così

Quandoha annunciato lo scoglimento delle coppie durante l' Isola dei Famosi , Alessandro Cecchi Paone ha subito annunciato che non avrebbe continuato a partecipare al reality perché: 'Siamo ...... martedì 20 giugno , con una sontuosa cerimonia, dopo aver celebrato il rito religioso nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa chiesa in cui si sposaronoe Francesco Totti. ...Non solo,non avrebbe convinto alla conduzione e questo, sarebbe stato visto come uno dei motivi del flop . Sembrerebbe dunque che L'isola venga cancellata per sempre e che il suo posto ...

Ilary Blasi va al ristorante con l’antitaccheggio. E Savino: «Ilary, basta rubare nei negozi» Corriere TV

Ilary Blasi ha ricevuto un regalo speciale e romantico a pochi giorni dalla fine de L’isola dei famosi: una composizione con 200 rose rosse stabilizzate ...Quando Ilary Blasi ha annunciato lo scoglimento delle coppie durante l'Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha subito annunciato che non avrebbe continuato a partecipare al ...