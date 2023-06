(Di giovedì 22 giugno 2023) Dunque cade il quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela, 22 giugno 1983. Quello di Mirella Gregori era caduto il 7 maggio, con meno clamore, nessuno del resto ha mai capito perché la sua tragica scomparsa sia stata collegata a quella della coetanea. Comunque, nelle scorse settimane il Promotore di giustizia vaticano ha trasmesso “tutta la relativa documentazione”, in parte nuova, alla procura di Roma. Dai giornali, però, forse unchiaro del perché Emanuelanon sia mai stata ritrovata emerge: è l’incresciosa sciatteria dei giornalisti che da quarant’anni ne scarabocchiano senza un minimo di stile e aderenza di rappresentazione. L’Italia “a trazione democristiana che si preparava a farsi di lato davanti all’irruente ascesa di Bettino Craxi”, “la Guerra Fredda, gli scandali finanziari, le guerre di ...

Calciomercato Napoli: addio Kim,social Napoli - Sembra ormai certo quello che sarà l'addio ... ma nulla di. Kim non ha mai avuto sui social questo dettaglio riguardo l'essere un giocatore ...Un altroche fa presagire la partenza di Audero. Luis Maximiano in partenza L'arrivo di ... non ha convinto il tecnico che ad onor delha concesso pochissime opportunità al portiere. Dopo ...Prima incongruenza, e primosospetto: il Sierra Club è infatti "l'organizzazione ... L'introduzione alla Guida è illuminante, une proprio sommario delle parole del nemico, melliflue, ...

Il vero indizio sul caso Orlandi Il Foglio

Non ancora certa la sua prossima destinazione, anche se numerosi indizi portano al Bayern Monaco ... non ha mai avuto quel dettaglio nella propria bio social. Nulla di vero, dunque, sull'aver ...