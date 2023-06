Il top dove magiare | i 50 Best Restaurants 2023

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’annuale lista dei 50del mondo è stata annunciata martedì durante una cerimonia di premiazione a Valencia, in Spagna. Come sempre, l’obiettivo della lista è valutare e successivamente classificare l’intera produzione culinaria globale del mondo. Anche quest’anno, come l’anno scorso, era garantito che un ristorante raggiungesse per la prima volta la posizione numero 1. Nel 2019, l’organizzazione aveva annunciato una modifica del regolamento secondo cui un ristorante, una volta salito al primo posto, diventa ineleggibile e viene rimosso dalla lista negli anni successivi. Quest’anno, Central, a Lima, ha conquistato il primo posto. Gestito dai chef sposati Virgilio Martínez e Pia León, il menù degustazione di Central porta i commensali attraverso l’ecosistema peruviano e i suoi prodotti, concentrandosi su diverse altitudini per ogni ...