Il Titanic visto dal sottomarino scomparso Titan

La7.it - OceanGate aveva postato sul suo profilo Instagram delle immagini del relitto delin 4k realizzate dal sottomarino scomparso Titan , in una delle spedizioni completate in passato. Il ...Potrebbe essere ormai troppo tardi,che l' ossigeno a disposizione dei cinque passeggeri del batiscafo Titan , scomparso nelle ...nulla dopo essersi immerso per perlustrare il relitto del. ...I sopravvissuti della tragedia hanno ricordato di averIsidor rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio delfinché tutte le donne e i bambini non fossero saliti a bordo. Ida, ...

Il Titanic visto dal Titan: le immagini di una spedizione del 2021 La7

OceanGate aveva postato sul suo profilo Instagram delle immagini del relitto del Titanic in 4k realizzate dal sottomarino scomparso Titan, in una delle spedizioni completate in passato. Il post risale ...“Non ero più interessato al Titanic” aveva raccontato in un’intervista a Le Parisien – . Avevo visto o letto rapporti sull’argomento, ma non immaginavo che avrebbe preso un posto così importante nella ...