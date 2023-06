Il Titan non si trova | ore contate per i passeggeri a bordo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si affievoliscono le speranze di rire il sommergibile, disperso da domenica 18 giugno in mezzo all’Oceano Atlantico, dopo l’immersione verso il relitto delic. Le 5 persone alottano per la vita in una situazione disperata. Si tratta del milionario britannico Hamish Harding (58 anni), del businessman pakistano Shahzada Dawood (48) col figlio Suleman di appena 19 anni, dell’esploratore e pilota di sommergibili francese Paul-Henri Nargeolet (77) e di Stockton Rush (61). Quest’ultimo è il patron di OceanGate Expeditions: l’azienda proprietaria delche promuove i viaggi turistici dalle coste del Canada fino in fondo all’oceano per “vedere con i tuoi occhi i resti delic.”, il mini-sommergibile è disperso dal 18 giugno nell’Atlantico. ...

... avvenuto a 480 metri di profondità, 8 volte in meno rispetto al). Qualora l'equipaggio dovesse essere trovato, ci sono diverse possibilità. Se il sottomarino è intrappolato da un oggetto...Secondo quanto ricostruito dal New York Times Wendy Rush , moglie del pilota dele ... Il corpo di Isidor fu ritrovato dopo due settimane in mare, mentre quello di Idafu mai trovato, come ......Continua la corsa contro il tempo per rintracciare e trarre in salvo i cinque occupanti del, ... Ancorasi è certi delle cause e delle origini dei suoni - che potrebbero provenire dall'interno ...

Ultime ore di speranza per il sommergibile disperso, ma non c'è traccia - Mondo Agenzia ANSA

Attack on Titan: Levi e l'ispirazione a un noto personaggio di Watchman, l'opera firmata dal maestro Alan Moore.Mike Reiss, ex showrunner e sceneggiatore de I Simpson, parla della sua esperienza sul sottomarino disperso Titan ...