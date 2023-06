Il Titan è imploso | dichiarati morti i 5 a bordo I rottami del sottomarino trovati a 500 metri dal Titanic | “Catastrofica perdita di pressione”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il sommergibileha avuto una “di“. In altre parole, èa oltre 3miladi profondità nelle acque del Nord Atlantico: non ci sono sopravvissuti. È questa la prima conclusione a cui è giunta la Guardia Costiera americana, dopo il ritrovamento di cinquedela 500di distanza dalla prua del relitto delic. Ilquindi potrebbe essereintorno alle 9:45 (ora locale) di domenica, quando ha smesso di inviare segnali verso la superficie. Nulla da fare per i 5 passeggeri a: il contro ammiraglio John Mauger, comandante del primo distretto della Guardia Costiera Usa, ha spiegato che le ...

Lo afferma la Guardia Costiera americana, descrivendo quanto accaduto al sottomarino disperso da domenica e precisando che il robot impiegato per cercare ilha trovato cinque rottami del ...... le 21 in Italia - nella quale devono essere presentati i risulatati dell'esame dei "rottami" che sono stati ritrovati dal robot impegnato nelle ricerche delvicino al relitto del Titanic: ...... le 96 ore di 'aria respirabile' teoricamente a disposizione delsono terminate. Posto che il sommergibile, scomparso da domenica nella zona del relitto del Titanic , non sia, né abbia ...

Sottomarino Titan, trovati detriti e rottami vicino al Titanic: potrebbe essere il sommergibile imploso | I familiari ... Il Riformista

Per i cinque passeggeri del Titan non c’è più nulla da fare ... Cedimento strutturale Con molta probabilità, spiegano gli esperti, il veicolo è imploso istantaneamente forse a causa di un cedimento ...Il Titan «potrebbe essere imploso sotto un'immensa pressione». Anche un ex comandante ha dichiarato che la natura dell'annuncio della Guardia Costiera statunitense «suggerisce che questi detriti siano ...