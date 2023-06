Il terrore di avere la Sla | Pippo Inzaghi | la più drammatica delle confessioni

(Di giovedì 22 giugno 2023) "Ho temuto dila Sla". Anche, per qualche mese, ha vissuto l'incubo spesso taciuto ma che attanaglia molti protagonisti del calcio italiano. Nel suo libro autobiografico Il momento giusto, scritto a 4 mani con il giornalista della Gazzetta dello Sport G. B. Olivero, l'ex centravanti di Juventus, Milan e Nazionale campione del mondo in Germania nel 2006 racconta il momento forse più difficile della sua vita, almeno per quel che riguarda la sua carriera nel calcio. Siamo nell'autunno del 2015, Superè reduce dalla prima, sfiancante e deprimente avventura da allenatore professionista proprio nel Milan. Silvio Berlusconi, allora presidente, confessò di non averlo esonerato "per affetto" e riconoscenza per quanto fatto da calciatore con la maglia rossonera., ...

Si è prefissato, piuttosto, il compito arduo di contrastare una narrazione del, di vincere ... Per fare cosa Perpiù potere' Mariani esordisce invece con buone notizie: questa è una ...... in armi e pronti a colpirsi secondo una escalation dinucleare, che poi sfocerà nella ... Una euforia innovativa sembravaafferrato il mondo che rimase di nuovo sconvolto quando in orbita ...È da oltre settantacinque anni che vive con ildi non svegliarsi la mattina o di tornare a ... Non esiste giustizia per questo popolo! Che ruolo puòil Vaticano per portare pace in questa ...

Assolto l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti (Pd): «7 anni di ... Open

Gianfranco Vanni, in arte Collirio, ci accompagna a Wisborg a riscoprire i segreti dell’epidemia di peste che ha fatto la storia del cinema.JESOLO - Investito e lasciato a terra agonizzante, finchè è sopraggiunta la morte. E’ un atto vile, quello compiuto da un automobilista che, dopo avere investito un cagnolino, ...