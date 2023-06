Il Tar frena le Ong | “I porti li decide il ministero” Perché è una sentenza storica e cosa succede ora

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu – Toghe nere? Giudici sovranisti? Non scherziamo. Il Tar del Lazio ha semplicemente messo mano alla legge italiana, ribadendo che idi attracco vengono decisi daldell’Interno. Dunque è legittimo assegnare un determinato porto, scelto dal governo, alle navi Ong che trasportano clandestini. I magistrati stavolta hanno insomma bloccato le pressioni delle organizzazioni non governative, con unasulla carta ostacola chi prova a far sbarcare immigrati sulle nostre coste. Idi attracco non li decidono le Ong: ecco ladel Tar Nello specifico, il Tar del Lazio ha respinto due ricorsi presentati contro ildell’Interno, guidato da Piantedosi, accusato di ...