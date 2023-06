Il sottomarino Titan disperso si guidava con un joystick da 45 euro

Speranze quasi nulle quelle di ritrovare in tempo ildella Ocean Gate, sparito domenica scorsa, 18 giugno, con cinque persone a bordo dirette a quasi 3800 metri di profondità per visitare da vicino il relitto del Titanic, nell'Oceano ...LONDRA " L'ossigeno è finito. Secondo la stima della Guardia Costiera americana, dalle 13:18 di oggi, ora italiana, i cinque membri dell'equipaggio delscomparso non potranno più respirare. La corsa contro il tempo per individuare e tentare di riportare in superficie il mini sommergibile sembra dunque tragicamente conclusa, anche se le ......e niente per i migranti. Il peculiare accostamento arriva direttamente da Elly Schlein . La leader del Partito democratico dice di augurarsi che 'troveranno le persone che sono sul...

Il piccolo sottomarino Titan che conduceva al relitto del Titanic, e che risulta disperso dal 19 giugno scorso insieme ai suoi cinque passeggeri, rispondeva ai comandi di un banale joystick che si può ...Paul-Henri Nargeolet, noto come “Monsieur Titanic” per il suo grado di profonda conoscenza della storia del celebre transatlantico, tra le persone a bordo del sottomarino Titan disperso durante ...