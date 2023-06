Il progetto di Mediazione Equestre conquista gli studenti della seconda primaria della SSBG

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un denominatore comune che caratterizza i nostri metodi didattici è un approccio in cui lo spirito di squadra, la comunicazione non verbale, le lingue e il rapporto con gli altri, vengono appresi in modo divertente. Allasi impara nei modi più svariati e si va dalle formule più classiche, come l’apprendimento frontale, a quelle più dinamiche, come quella che vi presentiamo in quest’articolo. Ilche vi raccontiamo, in particolare, ha permesso agli allievidi imparare un nuovo modo di vivere, di vedere il mondo e di relazionarsi con altri esseri viventi, in questo caso i cavalli. Proprio così, perché durante il mese di maggio gli alunni hanno visto rivoluzionare le ore curricolari di sport con undi quattro incontri di ...