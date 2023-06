Il Paradiso delle Signore | brutti problemi sul set | una delle attrici in evidente difficoltà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il, unasembra proprio trovarsi di fronte a unasul set: ecco come appare su Instagram Ilè una soap opera italiana tra le più amate. Fino a inizio maggio veniva trasmessa quotidianamente dalle 16.05, subito dopo il talk show timonato dalla conduttrice Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Di recente le cose sono cambiate di parecchio per via della stagione estiva, così nella medesima fascia oraria assistiamo invece a Sei Sorelle, un prodotto spagnolo decisamente non fortunato come quello che ha sostituito. Infatti, ci sono svariate ragioni che rendono la fiction con le Veneri 'unica' e seguitissima In primo ...