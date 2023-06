Il Newcastle vuole anche Chiesa | dopo Tonali

L'ex Juventus, dopo l'esperienza in Turchia,tornare in Italia e su di lui sembra esserci il ... 2023 - 06 - 22 13:31:47, pronte le visite mediche per Tonali Visite mediche pronte per ...Gli esuberi, tuttavia, al momento non linessuno se non in prestito. I due colpi a 0 per far ... Si è presentato ilche pare sia disposto a scucire un'ottantina di milioni, dai quali ne ...I rossoneri hanno ormai già accettato l'offerta delcon Tonali che si trasferirà a Londra ... Il belga è sempre stato chiaro:solo l'Inter che però non può acquistare il suo cartellino, ...

Clamoroso: il Newcastle vuole Tonali Panorama

Dopo l'addio shock della bandiera rossonera Paolo Maldini e l'ormai imminente passaggio di capitan futuro Sandro Tonali al Newcastle.Dall'addio ufficiale di Dzeko all'affare per Tonali-Newcastle e i grandi colpi del Milan con i soldi incassati: le notizie di oggi ...