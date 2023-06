Il Napoli non lascia Kvaratskhelia | ma raddoppia | rinnovo a grandi cifre

(Di giovedì 22 giugno 2023) Khvicharesta al, la società vuole ildi contratto apiù alte: accordo fino al 2027. Tutte le notizie. Notizie Calcio– Il mago Khvichaè arrivato dalla Georgia con il suo carico di dribbling e dubbi. All’inizio era un perfetto sconosciuto, dopo poche partite è diventato un autentico mostro. Ora tutti lo vorrebbero, ma il prezzo di 100 milioni di euro ferma le big, non ancora convinte della possibilità che questo campione georgiano possa diventare un fuoriclasse. È in un calciomercato in cui Tonali va al Newcastle a 70 milioni, beh allora il prezzo diè anche troppo basso.col: tutte leMa in ogni ...

... nasce l'inchiesta ribattezzata Unicef dove pure l'Unicefc'entra niente ma per mesi Renzi ...si occuperà degli appalti napoletani, Roma di quelli della capitale. L'indagine coinvolge ...lo è, per carità, anche perché la questione per il suo gioiello, 23 anni e una valutazione di ... Che sono Inter e Juve , dicevamo, e poi Roma,e Lazio . Che caos. Una confusione del Diavolo. ...Ilè un esempio, l'ultimo mal'unico. La Juve costruì una squadra meravigliosa investendo i 150 miliardi di lire incassati dalla cessione di Zidane al Real, ad esempio, e l'Inter conquistò ...

Napoli, non solo Meret: Garcia vuole trattenere anche Gollini. Si tratta con l'Atalanta TUTTO mercato WEB

Arrivano le prime sanzioni dure da parte delle Questure di Napoli e Varese che hanno emesso diversi Daspo ... La spedizione punitiva nei confronti dei campani e la risposta dei tifosi azzurri non ...(ANSA) - BARI, 22 GIU - Un 43enne è stato ucciso con due colpi di pistola la scorsa notte a Bari, all'interno di un palazzo in via Napoli. L'omicidio è avvenuto alle 2. Sono intervenuti i carabinieri ...