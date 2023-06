(Di giovedì 22 giugno 2023) La prima stagione in Serie A non poteva essere migliore per Khvicha. Un impatto clamoroso da parte del georgiano che ha letteralmente...

Commenta per primo Kvicha Kvaratskhelia ha sorpreso tutti, l'antidivo per eccellenza che ha stregato la Serie A a suon di gol e giocare. Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per tenerlo lontano da ...... Enrico, Peppe e Angelo Frattasio sono tre fratelli di Forcella, un quartiere di. Siamo a ... A un certo punto, però, la Guardia di Finanza li, i beni vengono confiscati e loro si fanno ...Illa porta . Lo fa con Alex Meret che, salvo sorprese, resta al suo posto. Tra i pali della squadra campione d'Italia. La conferma arriva dal suo procuratore. Federico Pastorello è ...

Il Napoli blinda Kvaratskhelia: pronto il rinnovo. Cifre e dettagli Calciomercato.com

Il Napoli, dal canto suo, blinda uno degli artefici della storica vittoria del terzo scudetto e allontana così le sirene estere. Il sogno continua Pur di trattenere il talento nato a Tiblisi, il ...La prima stagione in Serie A non poteva essere migliore per Khvicha Kvaratskhelia. Un impatto clamoroso da parte del georgiano che ha letteralmente trascinato il Napoli verso la vittoria dello storico ...