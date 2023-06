Il mistero buffo del Qatargate e un processo che rischia di diventare farsa

(Di giovedì 22 giugno 2023) Qualcuno prima o poi spiegherà perché Andrea Cozzolino, eurodeputato del Partito democratico, è stato agli arresti domiciliari per quattro mesi? I magistrati di solito rispondono: succede, serviva alle indagini. Ma se dopo quattro mesi e un interrogatorio lunghissimo svolto da un giudice diverso da quello che ha iniziato l’azione penale (che nel frattempo se n’è andato), quell’europarlamentare viene rilasciato gli si chiede scusa? Ed è una coincidenza che l’arrivo di una nuova inquirente abbia portato al rilascio dell’onorevole Cozzolino, che beninteso resta indagato nell’inchiesta sui presunti scandali di Bruxelles e che continua a proclamarsi estraneo ai fatti? Non si può escludere che abbia collaborato, il che farebbe anche sorgere il dubbio che la carcerazione sia servita per ottenere elementi nuovi. Vedremo che cosa succederà, ma già adesso ce n’è abbastanza per dire che almeno ...

Il filmato mostra anche la grottesca campagna politica di Colin Robinson e unepisodio con il ...le cui abilità di scienziato gentiluomo sono messe alla prova mentre cerca di risolvere il...Il 7 e 8 ottobre, Ferrara ospita ", parti femminili" , sempre scritto dai due grandi artisti del teatro italiano. In scena un'attrice di grazia e spessore come Lucia Vasini , considerata,...... la festa dell'uva del 7 settembre di Borgomanero con il mix comico Oreglio, Pisu, Klobas, Pellicini; l'8 settembre il doppio appuntamento con Mario Pirovano in "" a Lainate e "Roba ...

L'omaggio a Dario Fo e ai Misteri Buffi Il Popolo

Mistero a Matera, che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi La concubina della Basilicata, è il primo libro tradotto in italiano, ma non il primo che ha scritto, della giornalista americana Helene S ...Il Nobel per la letteratura Dario Fo si spegne a 90 anni. Drammaturgo, attore, regista, scrittore, pittore e attivista. Tra i capolavori il mitico Mistero Buffo. Foto.