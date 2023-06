Il Milan pensa a Lukaku | il Chelsea può accettare un’offerta da 40 milioni Gazzetta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sandro Tonali è ad un passo dal Newcastle e ilsi fionda su. Lo scrive ladello Sport. “Il 21 giugno delsembra il Giudizio universale di Michelangelo: un grande affresco con un’infinità di figure che si sovrappongono. In 24 ore si sono rincorse novità su Sandro Tonali, Davide Frattesi, Marcus Thuram, Arda Guler con una sorpresa: Romelu, in una clamorosa idea che riapre il derby-Inter a un mese dalla semifinale di Champions. Francamente, mai vista una giornata così nella recente storiaista. Comunque la si pensi, impossibile immaginare un taglio più netto rispetto all’era Maldini-Massara”. Tonali sembra essere arrivato ad un accordo con il Newcastle per un ingaggio da 8più 2 di bonus. Il ...

Ora ildovrà ricostruire. 'Il compito che attende i nuovi dirigenti è terribilmente difficile:... Se però qualcunoche sia impossibile ottenere grandi risultati a causa della rinuncia a un ...E Tonali ci. L'Europeo Under - 21 e la scelta di Tonali. Gli agenti dell'ex Brescia e ilsi sono incontrati oggi per valutare tutti i possibili scenari. Con molta probabilità, Tonali ...Nulla di davvero caldo anche perché, il- come vi abbiamo raccontato - non cinemmeno ad ascoltare offerte da 60 milioni di euro. Per far vacillare il Diavolo serve ben altro, ma non è da ...

La bomba della Gazzetta: il Milan pensa a Romelu Lukaku Milanpress

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...MILANO - Clamoroso al Milan: il Newcastle è ad un passo dall’acquisto di Sandro Tonali, uno dei simboli della squadra rossonera. L’operazione per il trasferimento del 23enne italiano è quasi conclusa, ...