Il Manchester City non si ferma a Kovacic | è sfida all'Arsenal per Rice

Apparentemente promesso sposo dell' Arsenal , nelle ultime ore si è inserito a sorpresa il, che potrebbe convincere gli Hammers inserendo Kalvin Phillips come contropartita. Anche l'...... stando ai media inglesi anche ilUnited sarebbe pronto a farsi avanti, inserendo anche ... I Red Devils devono però guardarsi anche dai cugini del, dove milita quel Kalvin Phillips che ...... che sicuramente in Inghilterra guadagnerà molto di più che in Italia, ma con tutto il rispetto per il Newcastle non andrà a giocare nel

Galassia Barcellona come il Manchester City: così il Qatar sfida i sauditi Tuttosport

Il post "Treble" del Manchester City ha come tema principale, almeno finora, l'addio di Ilkay Gundogan, che al termine del suo contratto con i Citizens si trasferirà in Spagna per vestire la maglia ...I Red Devils pronti a inserire uno fra Maguire e McTominay LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Si allarga la corsa per Declan Rice. Sul ...