Il futuro del Made in Italy nel mondo | insieme a Sace

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dal “disgelo” post-pandemia agli sconvolgimenti geopolitici della guerra in Ucraina, il mercato internazionale sembra riassettarsi in modo nuovo e positivo per l’esportazione di beni italiani, con un’entrata di oltre seicento miliardi prevista per quest’anno, secondo i dati raccolti nell’ultimo Rapporto Export di. Giovedì a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano,(Servizi Assicurativi del Commercio Estero) ha presentato il suo nuovo report sulle esportazioni per il 2023, “Ilè adesso,”. La relazione annuale, ormai la diciassettesima elaborata dalla società, propone strumenti e soluzioni a supporto della competitività degli imprenditori italiani all’interno dei confini nazionali e all’estero. In particolare, lo studio di quest’anno offre un approfondimento su investimenti green e nuove ...