Il Collegio | parla il professore Andrea Maggi | “Ecco perché Maria Sofia Federico ha deciso di darsi al p0rno”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Poco tempo fa la 18enne, ex protagonista de Il, ha annunciato la sua scelta di entrare nel mondo del p*rno. La giovane attivista ha comunicato sui social di essere stata scelta come allieva all’ accademia di Rocco Siffredi ed ha quindi mosso i primi passi nel mondo del s3x work. Come da lei sottolineato, il suo obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico sul tema e abbattere gli stereotipi sulle persone coinvolte nel settore. La vicenda ha fatto discutere non poco, dando il via a dibattiti social sul tema della s*ssualità, ma anche della genitorialità, alla luce delle dichiarazioni del padre di, che si è detto assolutamente contrario alla scelta della figlia. Di recente, anche lo scrittore e docente...